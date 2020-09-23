Мобильные группы проверяют все школы Губы на наличие коронавируса

21 сентября 2020 года Министерство образования сообщило о заражении восьми учителей средней школы Гамгам Губинского района. Процесс обучения в школе приостановлен и переведен на онлайн-формат, пишут местные СМИ. В Минобразования причину массового заражения объяснили несоблюдением социальной дистанции и пренебрежением защитными масками.

Как сообщил # заведующий отделением Скорой помощи Губинского района Намир Джаббаров, в Гамгамской школе заболели не только учителя, но и члены их семей, а также школьный библиотекарь.

Мы решили выяснить, какие меры принимаются для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в Губе, в частности селе Гамгам?

Для получения ответа мы обратились к сотруднику пресс- службы исполнительной власти Губинского района Анару Мамедову.

«Мы принимаем все необходимые меры. По приказу главы исполнительной власти созданы мобильные группы, которые проверяют все школы относительно наличия коронавируса», — сказал Анар Мамедов.

По словам руководителя Центра гигиены Губинского района Таира Нуриева, в Гамгамской школе объявлен карантин.

«В школе проведена всеобщая дезинфекция. Члены семей заболевших изолированы в собственных домах», — сказал # Таир Нуриев.

А члены семей заболевших проверены на наличие коронавируса? Ответ на этот вопрос мы получили у главврача Губинской центральной больницы Алияра Сарварова. Он отметил, что обследование членов семей заболевших будет проводиться поэтапно, если в этом возникнет необходимость.