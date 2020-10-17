МО: Уничтожено значительное количество живой силы и боевой техники противника

Личный состав Азербайджанской армии, накопивший боевой опыт в результате успешных военных операций, занимает выгодные рубежи, высоты и позиции на важных направлениях. Об этом сообщает Rеport со ссылкой на Министерство обороны.

В результате предпринятых Азербайджанской армией действий в течение суток на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 7 танков Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 8 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек, 10 единиц грузовых автомобилей с боеприпасами и 7 единиц другой автомобильной техники.

Согласно полученной информации, в результате боевых действий 1-й батальон 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, оставив свои позиции и большое количество убитых и раненых, отступил назад.