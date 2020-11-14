МО Турции: Все оккупированные земли должны вернуться Азербайджану, уступки в этом вопросе недопустимы

«Мы разделяем победу и радость наших азербайджанских братьев, освободивших свои земли после 30 лет оккупации. Начавшееся с полуночи 10 ноября перемирие положило конец оккупации Арменией, азербайджанский Карабах был освобожден».

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции.

«11 ноября был подписан меморандум о создании совместного турецко-российского мониторингового центра для наблюдения и контроля над соблюдением соглашения о прекращении огня в регионе. Продолжаются обсуждения с Российской Федерацией о согласовании методов и основ применения меморандума, подписанного в связи с турецко-российским Центром мониторинга.

Первое заседание делегаций состоялось 13 ноября в Министерстве национальной обороны Турции. И сегодня заседание будет продолжено.

«Хотим еще раз подчеркнуть, что мы внимательно следим за процессом выполнения условий подписанного заявления о прекращении огня, возвращения Азербайджану всех оккупированных земель, обеспечения в регионе мира и спокойствия, уступки в этом вопросе недопустимы, при необходимости без колебаний окажем Азербайджану всемерную поддержку. Мы вместе с Азербайджаном и в радости и в горе», — отмечается в заявлении министерства.