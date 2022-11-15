Министерство обороны России в последние дни стало больше заявлять о территориальных достижениях в Донецкой области, вероятно, чтобы подчеркнуть, что российские силы активизируют операции в Донецкой области после вывода войск с правого берега Херсонской области, указывает Институт изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, российские силы, вероятно, вернут войска в Донецкую область после ухода с правого берега Херсонской области, что может привести к активизации операций вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области. Успехи, которых российские силы, возможно, добьются в этих районах в ближайшие дни и недели, вряд ли будут оперативно значимыми; скорее всего МО РФ, делает более конкретные территориальные заявления, чтобы создать информационные условия для освещения успехов России в Донецкой области и отвлечь внимание от недовольства потерями в Херсонской области, говорится в ежедневной сводке ISW. (DW)