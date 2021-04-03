МО: Гази могут обращаться в медучреждения при Минздраве и TƏBİB

“Проходящие военную службу военнослужащие могут в любое время обратиться в лечебные учреждения Министерства обороны. В связи с этим нет проблем”. Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Фирудин Набиев на брифинге, посвященном деятельности военных врачей в период Отечественной войны и на освобожденных территориях.

Он сказал, что лица, уволенные из армии, могут обратиться в медучреждения при Министерстве здравоохранения и TƏBİB:

“Когда эти лица обращаются к нам, мы направляем их в соответствующие медучреждения. В республике очень уважительно относятся к гази».

| 2021-04-03T17:12:25+04:00 3 апреля 2021, 18:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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