МО: Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе

Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции наших подразделений на армяно-азербайджанской государственной границе.
В ночь на 2 ноября в разное время с территории Ноемберянского, Бердского и Варденисского районов Армении противник подверг обстрелу позиции наших подразделений, расположенных в Газахском, Товузском и Дашкесанском районах Азербайджана. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.

| 2020-11-02T10:52:43+04:00 2 ноября 2020, 10:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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