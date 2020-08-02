Многотысячный митинг сторонников теории «коронавирусного заговора» в Берлине

Почти 20 тысяч протестующих вышли на митинг в Берлине против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

В акции приняли участие сторонники движения Querdenken («Нестандартное мышление»), которые хотят «положить конец пандемии». Они держали в руках самодельные плакаты с лозунгами «Корона, ложная тревога», «Нас заставляют носить намордник», «Естественная защита вместо прививок» и «Мы — вторая волна». Отмечается, что они не соблюдали социальную дистанцию и не носили индивидуальные средства защиты.

Митинг завершился после вмешательства полиции. Правоохранители подали жалобу на организатора акции из-за несоблюдения профилактических мер.

«Тысячи ковидиотов (covidiots, кто игнорирует предупреждения относительно общественного здоровья и безопасности) называют себя второй волной. Они ставят под угрозу не только наше здоровье, но и весь успех в борьбе с пандемией и планы по возрождению экономики, образования и общества. Безответственно», — написала Заския Эскен, один из лидеров социал-демократической партии Германии.