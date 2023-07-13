Образно говоря, вечер давно уже перестал быть томным. Россия, начав полномасштабное военное вторжение в Украину, подвела мир к большому числу угроз, начиная от начала Третьей мировой войны и заканчивая применением ядерного оружия. За все свои действия она уже обрела статус государства-изгоя, статус страны, поддерживающей терроризм. Тем удивительнее слышать от представителей РФ недовольство и упреки в чей либо адрес.

Итак, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона «Азов» нехорошо характеризует турецкую сторону. Отвечая на вопрос, как можно оценить действия Анкары, Нарышкин сказал: «Как невыполненные обязательства турецкой стороной в этой части». «Это нехорошо характеризует турецкую сторону», — добавил глава СВР.

На уточняющий вопрос, были ли у СВР контакты с Турцией по этому сюжету, Нарышкин ответил: «Нет, контактов не было после этого события».

Ух ты, как заговорил! Поразительно просто! Ведь весь мир помнит совсем иного Нарышкина — трусливого, мнущегося, потеющего и заикающегося при поиске простого ответа на вопросы президента РФ Владимира Путина.

Дело было за два дня до начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину. Шло заседание Совета безопасности РФ, и там, бормоча ахинею тихим голосом, Нарышкин предстал в своем истинном облике. «Западным партнерам можно дать последний шанс c тем, чтобы предложить им заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашении, а в противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится», — в стиле участников собраний ЦК КПСС промямлил тогда он.

» Что значит «в противном случае»? Вы предлагаете начать переговорный процесс или признавать суверенитет их? «, — спросил его Владимир Путин. » А я…», — начал было отвечать Нарышкин. » Говорите прямо!», — оборвал его президент РФ. » Я поддержу предложение о признании…», — пытался ухватиться за спасительную соломинку глава СВР РФ. » Поддерживаю или поддержу? Говорите прямо!», — открыто издевался над ним Путин. » Я поддерживаю предложение о вхождении «Донецкой и Луганской народных республик «в состав РФ…», — вконец запутавшись, испуганно пролепетал Нарышкин. » Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем, мы говорим о признании их независимости или нет», — смеясь, заметил глава российского государства. » Я поддерживаю предложение о признании независимости», — произнес Нарышкин.

Странно, что он тогда в обморок от страха не упал. Но и без того он навсегда запомнился всем своей трусостью, своим раболепием и готовностью оправдать любое преступное предложение президента РФ. Того самого, который, как показал бунт ЧВК «Вагнер», сам является, мягко говоря, не самым большим героем.

И вот теперь мы слышим от того самого Нарышкина какие-то слова упрека в адрес Турции. Глава СВР РФ рассуждает о том, как характеризует Турцию передача командиров нацбатальона «Азов». О том, что освобождены были герои, воевавшие на своей земле против российских оккупантов, которые сравняли с землей некогда мирный Мариуполь, Нарышкин упоминать не стал. Наверное, опять перенервничал и забыл.

Вынужден напомнить, что «Азов» был одним из самых известных украинских военных формирований, сражавшихся в 2022 году вместе с армией Украины против российских оккупационных войск на востоке страны. Напомню также, что батальон «Азов» героически оборонял металлургический комбинат „Азовсталь“, который был монополистом в Украине по выпуску некоторых видов металлопроката. Так вот этот завод разрушен российскими оккупантами.

Да, 29 апреля 2022 года были опубликованы спутниковые снимки, на которых видно, что разрушено практически каждое здание комбината. Вот так действует Россия, принося с собой всюду разрушения, кровь, слезы, беды. Россия и сегодня продолжает бомбить мирные украинские города, включая столицу Украины прекрасный Киев.

И на фоне всего этого вылезает Нарышкин и что-то лепечет в адрес Турции! Это даже не цинизм. Это речь, которую можно было бы занести в Антологию подлости, если бы таковая существовала.

Но, констатируя все это, в очередной раз видя, что дна у российской внешней политики просто нет, укажу еще и на бессмысленность речей Нарышкина. Они, как и речи главы пресс-службы президента РФ Дмитрия Пескова, не произвели на официальную Анкару никакого впечатления. Более того, мы все услышали очень тонкий троллинг со стороны президента Турции Реджепа Тейипа Эрдогана.

Он заявил, что он отдал защитников «Азовстали» только потому, что об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский. «Когда мы получили этот запрос — то мы отдали этих командиров», – заявил он. При этом Эрдоган добавил, что передача защитников «Азовстали» не повлияла на отношения с Россией. «Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив», – заявил он. И это было ироническое указание на то, что Турции безразлично мнение России. Официальная Анкара действует в отношении Москвы в строгом соответствии с поговоркой, однажды озвученной Путиным: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица».