Многократно выросло ипотечное кредитование в Азербайджане

В январе-октябре 2020 года по линии Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) было выдано ипотечных кредитов на сумму 207,6 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на статистический отчёт Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчету ведомства, этот показатель на 62,4 процента или на 79,8 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Сообщается, что за отчетный период сумма кредитов, рефинансируемых фондом, сократилась по сравнению с прошлым годом почти на 47,3 процента и составила 109,4 миллиона манатов, а за отчетный период средства, выделенные из госбюджета ИКГФ увеличились в два раза и составили 161,2 миллиона манатов.

Отметим, что только по итогам октября 2020 года банками Азербайджана было выдано ипотечных кредитов на сумму 27,1 миллионов манатов, что в почти в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.