Местные банки вновь нарастили потребительское кредитование, следует из отчетности Центрального банка. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-августе нынешнего года на 15,9%.

Кстати, прошлый год отметился гораздо более выраженным ростом – портфели потребительских кредитов наших кредитно-финансовых структур увеличились на 30%. Следуя статистике главного банка, динамика повышения охватила не только кредитование домохозяйств — кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) увеличился на 11,4% — до 22 млрд 484,1 млн манатов. При этом заметна выраженная динамика уменьшения в сегменте проблемных ссуд – просроченных кредитов на конец последнего месяца лета на 10% меньше.

Кредитование не только растет, но и дорожает. Процентные ставки наших коммерческих банков даже не думают падать, но охотно повышаются, вызывая привычное недовольство заемщиков. Поэтому традиционный вопрос, а можно ли добиться удешевления кредитов, вновь на повестке. Как отмечает экономист Пярвиз Гейдаров, эта проблема продолжает беспокоить общественность, остается предметом дискуссий и недовольства. По мнению эксперта, высокие проценты во многом обусловлены в том числе и растущим спросом, поскольку деньги в данном случае – это тоже товар. Следовательно, повышающаяся потребность в этом банковском продукте приводит к его вздорожанию.

«Законы спроса и предложения действуют применительно к любому товару, и деньгам тоже, — поясняет эксперт. – Поэтому, как и в случае с прочими продуктами и услугами, повышение спроса играет ключевую роль в контексте формирования цен и процентных ставок. Высокие проценты означают высокую стоимость денежной массы. Если приглядеться к текущей ситуации, спрос на потребительские кредиты у нас достаточно высокий, а значит и процентные ставки кредитно-финансовых структур не могут оставаться на низком уровне. К тому же в большинстве своем местные банки не могут похвастать избытком ликвидности. Исключение составляют только крупные финансовые структуры, а масса коммерческих банков, конечно же, не имеет такой возможности, поэтому далека от практики удешевления процентных ставок».

По словам аналитика, в последнее время ставки коммерческих банков несколько выросли, но это на общем фоне несущественно. «Основным условием удешевления кредитов является рост банковской ликвидности», — считает П. Гейдаров. Если же этого не происходит, и планка ликвидности всех банков республики не дотягивает до необходимого уровня, говорить про удешевление банковских кредитов не приходится.

Кроме высоких ставок аналитиков беспокоит и рост потребительского кредитования. В местных экспертных кругах считают растущее кредитование домохозяйств нежелательным, поскольку, оно чревато рисками, как это было на волне девальвации национальной валюты. Такая тенденция вредна, говорит депутат и эксперт Вугар Байрамов, поскольку чревата увеличением проблемной задолженности. Особенно если рост в сегменте потребительского кредитования происходит на фоне неудовлетворительного финансирования реального сектора экономики. Главным образом эта проблема характерна для регионов страны, поясняет аналитик.

На сегодняшний день львиная доля — 76% выдаваемых коммерческими банками кредитов приходятся на Баку, а регионы остаются в аутсайдерах банковского кредитования. Из-за высокой степени рисков финансисты предпочитают столицу регионам страны, ведь в Баку и на Абшероне сконцентрирован еще и самый высокий по республике платежеспособный спрос. Еще одной причиной слабого финансирования регионов является недостаток залогового имущества, уверен эксперт. По словам депутата, уже на начало лета портфель потребительских и ипотечных кредитов в стране превысил 9 млрд манатов. При этом банки по-прежнему не заинтересованы финансировать стратегически важные сферы нашей экономики.