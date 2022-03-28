Впервые за последние годы сократилось ипотечное кредитование по государственной линии. Тенденция, прямо скажем, настораживает, поскольку даже во время жестких ковидных ограничений долгосрочное кредитование на покупку жилья в рамках Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) пользовалось стабильно растущим спросом.

Однако за истекшие месяцы этого года официальная статистика явила тенденцию спада. По данным Центрального банка, в январе-феврале текущего года фонд выдал кредитов на 55,9 млн манатов – на 3,1% меньше, если сравнивать с отчетным временем минувшего года. Спад фиксируется и по сумме рефинансируемых фондом кредитов. Снижение в этом сегменте составило 0,5% или 40 млн манатов. Выяснилось также, что за последние 2 месяца ипотечный фонд привлек 20 млн манатов путем выпуска облигаций. Кроме того, за год увеличилось на 33,7% финансирование АИКГФ из бюджета – фонд получил из госказны 23,8 млн манатов.

Как заметил в беседе с нами эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде, на сегодняшний день не все наши граждане могут воспользоваться даже социально ориентированными кредитными продуктами, и связано это с тем, что зарплаты не всегда соответствуют текущим ценовым реалиям на рынке недвижимости. Как правило, ипотечные кредиты фонда рассчитаны на льготные и социальные категории наших граждан. Однако ценовой рост сокращает возможности.

«Доходов массы граждан недостаточно для выплаты таких кредитов. Скажем, семья из четырех человек должна получать, как минимум, 2 тыс. манатов, поскольку этой суммы должно хватить и на первостепенные расходы, и на ежемесячные платежи по кредиту. Как правило, воспользоваться долгосрочными кредитами могут военные и сотрудники правоохранительных органов, поскольку зарплаты у них высокие, и они могут эти кредиты с легкостью погашать. После в этом рейтинге работники финансовой сферы, энергетики, чьи зарплаты находятся на приемлемом для кредитования уровне».

По словам эксперта, цены на недвижимость находятся в процессе роста, что сказывается на покупательной способности наших граждан. Скажем, говорит он, семья собирает деньги на первоначальный взнос, но поскольку квартиры дорожают, собранной суммы недостаточно и так по кругу. Первоначальный взнос по государственной ипотеке составляет сегодня порядка 20% от суммы приобретаемого жилья. «Но собрать даже эти 20% первоначального взноса, что требуются по социальной и льготной ипотеке, становится не по силам для большинства наших семей. Полагаю, в сложившейся обстановке следует понижать проценты, уменьшить первоначальный взнос до 10%. И если это будет реализовано, ипотека станет доступнее».

Есть и другие нюансы. Известно, что ипотеку, даже социальную, банки не выдают направо и налево. Кредитные организации обязательно интересуются официальными доходами клиента – сколько получает заемщик, какое количество нетрудоспособных членов семьи он обеспечивает и остается ли денег на выплаты по кредиту после удовлетворения первостепенных нужд.

«Когда люди обращаются за ипотечным кредитом, в первую очередь их доходы должны быть на уровне, чтобы банк был спокоен, что долг ему выплатят. Банки учитывает материальное положение обращающихся за кредитом семей. Предположим, если в семье четыре человека, оба супруга работают и содержат несовершеннолетних детей, то доходы такой семьи должны, во-первых, покрывать совокупный прожиточный минимум, а во-вторых, после этого должны оставаться средства, чтобы платить по ипотечному долгу». Говоря по сути, такая семья должна получать в среднем до полутора – двух тысяч манатов, где по 200 манатов прожиточного минимума на каждого члена семьи, а остальное – выплаты по кредиту.

При этом не секрет, что цены на квартиры постоянно растут. Стоимость двухкомнатной новостройки не в центре столицы уже приблизилась к 100 тыс. манатов, вторичный жилищный фонд – от 60 до 96 тыс. манатов. Примечательно в этом плане то, что средняя номинальная зарплата азербайджанцев, по данным Госкомстата, составила чуть больше 730 манатов. Да, этой суммы чисто формально достаточно, чтобы получить социальную ипотеку на однокомнатную квартиру. Но ведь известно, что подсчеты прожиточного минимума и реалии обычно даже не пересекаются. И потом, станет ли гражданин, получающий среднюю зарплату, брать ипотеку? При текущей инфляции и неопределенности, вряд ли…