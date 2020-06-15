Мнение Саакашвили: Оппозиция Грузии должна выступить единым блоком

Экс-президент Михаил Саакашвили умудрился взбудоражить и власти Грузии, и оппозиционный лагерь. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что бывший президент Грузии вмешивается во внутреннюю политику страны. Дело в том, что Саакашвили заявил: «Я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передней линии борьбы».

Напомним, что 7 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

Вслед за этим выступлением Саакашвили посла Украины в Грузии Игоря Долгова пригласили в Министерство иностранных дел Грузии. «Это произошло из-за обеспокоенности грузинской стороны по поводу отдельных высказываний гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили. В ходе беседы грузинская сторона подчеркнула, что расценивает заявления Саакашвили как вмешательство иностранного гражданина во внутреннюю политику Грузии», — об этом рассказала агентству УНН пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

Затем Саакашвили выступил с видеообращением на своей странице в Facebook и высказал мнение, что оппозиционный спектр Грузии, который объединился перед парламентскими выборами, должен идти на них одним блоком с общим партийным списком.

«Я хочу высказать свою позицию в связи с приближающимися выборами. Я приветствую любой шаг, который координируется действиями оппозиционных групп. Однако я хочу сказать, что сейчас сложилась такая ситуация, когда все мы должны отложить свои амбиции в сторону и объединить все оппозиционные группы в одном списке – это одна из самых точных и правильных форм единства. Тогда оппозиционные партии будут бороться за победу единых кандидатов, как в одномандатных, так и в многомандатных округах», – предложил Саакашвили.

По его мнению, это единственная возможность справиться с правящей партией «Грузинская мечта». Ведь на осенних выборах в парламент будет решаться судьба власти в стране. Саакашвили же считает, что только так можно взять большинство мест и сменить власть в Грузии мирным способом.

Но нельзя сказать, что его инициативу грузинские политики встретили с воодушевлением.

Не доволен предложением Саакашвили оказался его бывший сторонник, а ныне лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия. «Рисовать политическую ситуацию как двухполюсную устраивает «Грузинскую мечту». Это их задача. Но это не показывает реальной картины, так как оппозиция многообразна, как и представления избирателей. Поэтому мы не должны помогать в этой задаче «Грузинской мечте», — сказал Бокерия.

При этом он отметил, что если оппозиция и будет едина, то только в вопросе кандидатов в одномандатных округах.

«Очень надеюсь, что эта несвоевременная инициатива не будет использована для срыва соглашения по мажоритариям», — отметил он. По его словам, на очередной встрече лидеров оппозиции этот вопрос не будет даже обсуждаться.

В то же время главе партии «Новая Грузия» Георгию Вашадзе идея Саакашвили понравилась, и он согласен присоединиться к его призыву по созданию единого избирательно списка от оппозиции, передает Fondsk.ru. «Предложение, которое предполагает больше координации между оппозиционными партиями и участие в выборах единым фронтом, очень интересно. Вместе с тем первым этапом координации мы считаем соглашение по оппозиционным кандидатам в мажоритарные депутаты. Друзья, сила в единстве, а не в противостоянии и взаимных препирательствах!», — заявил Вашадзе.

А вот генсекретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя инициативу Саакашвили, отметил, что реакция на это предложение сразу же обнажила противоречия, которые существуют в оппозиции. «Как выясняется в последнее время и это хорошо видно по их заявлениям, в оппозиции явное противостояние. Посмотрим, какие они примут решения, о чем договорятся, смогут ли достичь соглашения между собой», — сказал Каладзе.

Конечно, если Саакашвили прав в своих оценках, и без единого списка победы на этих выборах не видать, тогда оппозиция действительно может потерять все только из-за амбиций своих лидеров.

И такого лучше постараться не допустить, пока еще есть время подумать и договориться.