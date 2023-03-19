МЛС надеется привлечь Лионеля Месси.

Как сообщает специалист по трансферам в МЛС Жером Меари, представители лиги связывались с окружением аргентинца во время чемпионата мира.

«Есть 10-20% вероятности, что он перейдет в МЛС, потому что ему действительно предлагают довольно интересный проект.

Бекхэм и руководство «Интер Майами» связывались с окружением Месси во время чемпионата мира. Я знаю, что МЛС ищет решение, чтобы попытаться привлечь его.

Им удалось привлечь Бекхэма, предложив ему возможность стать владельцем франшизы МЛС. Возможно, они собираются предложить то же самое Месси», – сказал Меари в эфире Téléfoot.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в июне этого года. В текущем сезоне на счету форварда 13 голов и 13 голевых передач в 22 матчах Лиги 1. (sports.ru)