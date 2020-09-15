Митинги в Казахстане по «новым правилам»: вместо «разрешено» пишут «согласовано»

Весной относительно новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел через парламент несколько законопроектов, которые многие называли передовыми и прогрессивными. Среди них был и закон об уведомительном порядке проведения митингов — то есть, без ожидания разрешительного ответа от органа ИВ.

Это было в мае 2020 года. Согласно подписанному тогда закону «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», теперь на проведение митинга не нужно получать разрешения, достаточно уведомить об этом местный исполнительный орган, передает «Казинформ». Официально заявляется, что эти меры нацелены на построение «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.

И вот, в минувшее воскресенье 13 сентября в стране прошли первые согласованные митинги в четырех городах — Алматы, Караганде, Актобе (бывший Актюбинск) и Семее (Семипалатинск).

Как пишут СМИ с места событий, митинги действительно прошли мирно, без столкновений с полицией. Хотя их содержание и озвученные требования в СМИ оценивают по-разному.

Например, как передает портал Current Time, в Алматы митинговать вышли члены незарегистрированной Демократической партии, числом около 350 человек. Чиновники предоставили митингующим площадку у сквера Шокану Валиханову. Вокруг места проведения акции установили железные ограждения, рядом дежурили две полицейские машины. По закону рядом с местом акции был установлен пресс-центр: там при получении синей наклейки с надписью PRESS регистрировали журналистов. На асфальте были нарисованы крестики: они указывали, какое расстояние должно быть между митингующими.

При этом было заметно, что тематика митинга и количество плакатов были заранее согласованы. Высказываться митингующим можно было только на тему запрета передачи земель иностранцам, против китайской экспансии, а также требовать кредитную амнистию.

Чиновники, тем не менее, утверждают, что участники акции вышли за рамки утвержденных тем и правил: призывали к отставке президента Токаева и главы Совета безопасности Нурсултана Назарбаева, а также требовали освободить всех политзаключенных. За это и получили предупреждение.

Как заявил лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай — «Новый закон о митингах – это тот же старый закон, в котором много запретов. Но мы решили провести один митинг официально и попробовать. Посмотреть, будут ли задержания или препятствия».

Интересно, поменялось ли что-то серьезно в этом вопросе или это была лишь показуха, а спустя какое-то время «уведомительные» митинги начнут разгонять столь же жестко, как еще этой весной разгоняли несанкционированные? То есть, по большому счету, нацелен ли Токаев на проведение каких-то реальных реформ для улучшения отношений между властью и оппозицией? Или это продолжение неких псевдореформ, для отвода глаз, которые характерны для многих авторитарных постсоветских режимов?

На эти вопросы # ответил известный казахстанский политолог Казбек Бейсебаев:

— Прежде всего нужно сказать, что президент Токаев неоднократно говорил и говорит, что он нацелен на реформы. И какие-то шаги в этом плане приняты. Но по ним как раз имеются вопросы.

У нас, по новым правилам, для проведения митингов до 250 человек разрешение не требуется, достаточно лишь уведомить местные органы. Однако, на практике это не так. Нужно обязательно дождаться ответа из местных органов. Всё новшество заключается в том, что теперь вместо слова «разрешено» пишут «согласовано». То есть, по сути, ничего не изменилось. Одними из шагов к либерализации политической жизни называют поправки в Закон о партиях и в Закон о выборах. Раньше для регистрации партии требовалось собрать 40 тысяч подписей, теперь 20 тысяч. Еще теперь партии во время выборов в своих партийных списках обязательно должны представить 30% мест женщинам и молодежи.

Вряд ли всё это можно назвать какими-то шагами в сторону реформирования.

В руках Назарбаева по-прежнему рычаги управления страной. Он является председателем Совета безопасности и лидером правящей партии. Еще он управляет нашим национальным фондом Самрук Казына. В нашей Конституции записано, что принципы Назарбаева являются неизменными. В таких условиях возможности президента Токаева сильно ограничены. По факту, в Казахстане имеются два центра принятия решений.