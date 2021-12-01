Митинг недовольных действиями украинских властей начался в среду вечером на площади Независимости в Киеве. Участники акции после сбора отправились в сторону офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что на площади собралось порядка тысячи человек. Люди продолжают приходить к месту митинга. Корреспондент агентства передает, что они держа флаги националистических партий — Национального корпуса, партии «Свобода» и партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Также на площади установили сцену с надписью: «Защити Украину – останови переворот». С трибуны уже объявили, что «действия властей расцениваются как государственный переворот, попирается конституция, сдаются интересы страны». По словам ведущего, участники митинга собрались противодействовать этой ситуации.

Корреспондент отмечает, что в центре столицы Украины дежурят множество представителей силовых структур. Вблизи площади Независимости находится большое количество полицейских автомобилей и автобусов, десятки автозаков и пожарных автомобилей.