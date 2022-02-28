Мир этого не ожидал

Наблюдая за происходящими в Украине событиями и с нетерпением ожидая свежих новостей с полей сражения, очень трудно полноценно осмыслить, что мы являемся живыми свидетелями того, как вершится глобальная история, и как меняется мир у нас на глазах. Теперь он никогда уже не будет прежним. Хотя всего неделю назад никто и не мог предположить, что события будут развиваться именно по такому сценарию. О возможной агрессии России против Украины говорили многие дипломаты и военные, делались предупреждения, но что Путин решит оккупировать всю Украину, поставить целью физическое отстранение законно избранного президента – такой дикости от Кремля никто не ожидал.

О том, что происходит в Украине, кто прав, а кто – нет в этом конфликте, как-нибудь в другой раз. Хотелось бы поговорить об этой войне несколько в ином аспекте.

Кремль в цейтноте

Планируя широкомасштабную агрессию против Украины, безусловно, Путин просчитывал все возможные варианты реакции мирового сообщества. Не можем точно сказать, какие именно предположения делали в Кремле, но то, что пока всё идёт не по путинскому плану – это однозначно. И яростное сопротивление украинцев, сорвавших ожидание молниеносной победы России, и огромные потери агрессоров, и сплочённость держав мира в вопросе оказания поддержки и помощи Киеву вряд ли прогнозировались в Москве. Да и простые люди, вне зависимости от национальной принадлежности, в большинстве своём проклинают Путина, выражая однозначную поддержку правому делу Украины. И тут, конечно же, способы хоть как-то приукрасить такое плачевное состояние дел придумываются на ходу. И один из таких способов, как бы это смешно не звучало, — придание мистической окраски вторжению в Украину и самому Путину.

Ванга, помоги!

В дело пошла даже женщина, которая ушла в мир иной ещё в конце прошлого века. Глашатаи Кремля в СМИ и социальных сетях не смогли придумать ничего лучше, чем связать дату нападения России на Украину с вещими предсказаниями болгарской ясновидящей Ванги. Как утверждалось, будто покойная женщина точно предрекла дату начала военных действий между этими странами с последующим возвеличеванием правителя, по имени Владимир. Понятно куда клонят. Естественно, у любого нормального человека возникает соблазн, как говорил товарищ Деточкин, «свериться с картотекой». Вот и мы сверились: решили проверить, каковы были эти самые «предсказания» ясновидящей до начала боевых действий.

Фейк-ньюс по-московски

Как и ожидалось, всё это – «фейк-ньюс». Приведём лишь некоторые из тех прогнозов, которые делались на 2022 год в конце прошлого.

Итак, «исследователи» наследия средневекового астролога и алхимика Мишель де Нотрдама, всемирно известного как Нострадамус, предрекали такой ход событий: «В 2022 году начнется налаживание отношений между странами, продолжится борьба с необратимыми изменениями климата и начнется развитие космического туризма. Россия и Украина подпишут мирное соглашение, хотя США выступят против этого». Как видно, предсказание, мягко говоря, не очень: о войне – ни слова.

А что же Ванга? «В 2022 году отношения между Америкой и Россией не только усложнятся, но и вовсе на какое-то время могут прекратиться. В то же время будут процветать отношения между Россией и Китаем». Как видно, накануне 2022 года какой-либо прогноз от болгарской ясновидящей на счёт российско-украинской войны и Владимира «великого» не озвучивался.

Точно в цель

Но… Были предсказания, которые практически точно попали в цель. Например, колумнист прореспубликанского американского издания Bangor Daily News Мэтью Ганьон (Matthew Gagnon) написал, что ожидает «крупного международного инцидента» с участием России. Речь, разумеется, об эскалации войны с Украиной (деталей в его колонке нет). А обозреватель японского издания JAPAN Forward Нанаэ Хасэгава считал, что Россия может захватить всю Восточную Украину во время Зимних Олимпийских игр в Китае. По его мнению, вероятность этого составляет 50% (Олимпиада в Китае завершилась 20 февраля). Как видно, и тут о повелителе из Кремля – ни слова.

«Маска, мы тебя узнали!»

История человечества помнит много лжепророков. Прикрываясь завесой святости можно было легко чинить всякий беспредел: какой же спрос с пророка? Но теперь времена не те. Байками о лжепророках человека 21 века не возьмёшь. Что ж, в таком случае в ход идут байки иного типа, приукрашенные эелементами некоего мистицизма. Впрочем, для людей разумных и далёких от фанатизма, пристрастия и национализма, и эти сказки серьёзным аргументом не служат. Реальность сурова, а самое главное – она у всех на виду: есть агрессор, есть жертва. Это главное. А всё остальное – это уже не делающие погоду детали.