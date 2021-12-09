Бакинка Марина Граиб стала участницей конкурса красоты International beauty and model 2022, который пройдет в столице Азербайджана с 25 января по 2 февраля и в котором примут участие королевы красоты из 35 стран. На конкурсе она предстанет как миссис Ближний Восток.

В Баку Марина переехала с родителями в возрасте 10 лет, а в 1992 году вышла замуж и переехала жить в Израиль, и вот уже более 20 лет живет в святом городе Назарет. Воспитывает 4 детей, свободно говорит на арабском и иврите, занимается спортом и является создателем Центра поддержки девушкам, приехавшим в Назарет.

В интервью # Марина Граиб рассказывает о Баку, жизни в Израиле и о том, что мотивировало ее, успешную, красивую женщину выйти на подиум:

— Переехав в 90-x из Азербайджана в Израиль, ощущаете ли вы себя по-прежнему бакинкой, и если да, в чем и как это проявляется?

— Если задать этот вопрос всем, кто по каким — то причинам уехал из Баку, то я уверена, что 90 процентов ответят, что они – бакинцы и гордятся этим. Тоже самое отвечу и я – я горжусь, и я счастлива, что в 10 лет я и мои родители переехали жить в Баку. Самые лучшие годы, детство и мое взросление я провела в этом чудесном городе. В Баку живут самые гостеприимные люди, с самым добрым сердцем. Живя в Израиле много лет я поняла, что лучшие мои качества были привиты именно в Баку. И я навсегда в душе была и остаюсь бакинкой!

— Без преувеличения вас можно назвать идеальной женщиной — 4 детей, успешный брак, карьера, благотворительность и прекрасная внешность. Кто или что вас мотивирует, в чем секрет вашего успеха?

— Моя мотивация и мой секрет успеха — это моя семья! Это мой супруг, мои дети, которыми я очень горжусь. Они дают мне стимул двигаться вперед, развиваться, заниматься любимыми делами. Это такая поддержка для меня, и всем, чего я добилась на сегодняшний день, я обязана только моей семье.

— Откуда ваша любовь к восточной культуре?

— Любовь к Востоку у меня с детства. Любила восточные танцы, наряды.. И вот судьба – в 10-летнем возрасте я с родителями приехала жить с Украины в Баку. И именно в Баку я начала интересоваться восточной культурой, читала книги, собирала вырезки из журналов, тогда еще не было интернета. Когда вышла замуж за восточного мужчину и переехала в Израиль, в город Назарет, стала изучать арабский язык, интересоваться Исламом.

— Вы создали в Назарете Центр поддержки девушкам. Расскажите о самых трогательных и интересных историях…

— Когда я переехала в Назарет, в городе было совсем мало русскоговорящих девушек. Оглядываясь назад, я понимаю, как мне было нелегко: чужой язык, менталитет, образ жизни, кухня — все для меня было чужим. Шаг за шагом, я постигала все сама, шла вперед, изучала языки, училась готовить восточные блюда. Теперь я понимаю, как важна поддержка именно в первые годы. И поэтому для девушек, приехавших в Назарет, я создала Центр поддержки. У нас есть группа в соцсетях, а также мы часто собираемся вместе, беседуем, изучаем арабский язык, говорим на разные темы, готовим арабские блюда, просто наслаждаемся общением. Многие девушки приезжают за своими мужьями без родителей, без друзей, совсем одни, и мой Центр поддержки дает им чувствовать себя не одиноко, а наоборот, уверенно, иметь поддержку в любой ситуации.

Расскажу трогательный случай.. У нас есть девушка, которая приехала в Назарет и ей очень тяжело давалась арабская кухня. Она из Украины, и никак не получилось научиться готовить. И мы всей нашей дружной семьей центра учили эту девушку готовить. И вот недавно она открыла в Назарете свой небольшой ресторанчик. Мы очень гордимся ею! Девушка не только научилась готовить, она обрела уверенность в себе, выучила арабский язык и смогла сделать то, к чему она стремилась.

— Когда в последний раз гостили в Баку?

— Я уехала из Баку в 1992 году. С тех пор ни разу не была в моем любимом горлоде. Много раз хотела приехать, но по каким-либо обстоятельствам откладывала. Но зато теперь я счастлива, что приеду в Баку, и знаю, что это будет незабываемо.

— Есть ли в вашем доме какие-либо ценные для вас вещи, с которыми вы не смогли расстаться и забрали их из Баку?

— Мои самые ценные вещи, которые я привезла из Баку — это мои качества, которые воспитал во мне этот город. Это качества, которыми я сегодня горжусь.

— Вы состоявшаяся женщина, идеальная по всем параметрам. Какую цель вы преследуете, участвуя в конкурсе красоты?

— Никогда не думала, что буду участвовать в конкурсе красоты, тем более в моем возрасте. Но все в жизни непредсказуемо. Я решила участвовать, потому что хочу, чтобы все женщины понимали, что они прекрасны в любом возрасте, что добиться успеха можно всегда, вне зависимости от того, сколько тебе лет, какого ты социального статуса и где ты живешь. Можно всегда идти к своим мечтам и двигаться вперед, к своим целям. Для меня участие в конкурсе это еще и возможность познакомиться с прекрасными женщинами из разных стран, пообщаться, поделиться опытом. Такие конкурсы дают возможность не только показать себя миру, но и показать то, что женщина в любом возрасте может быть прекрасной, успешной, позитивной и добиваться всего, чего она хочет.

— Израиль оказал большую поддержку Азербайджану во время освободительной войны в Карабахе. Что вы чувствовали в те напряженные дни?

— Я всегда за мир и справедливость. В те нелегкие дни я всей душой и сердцем была с Азербайджаном. Очень переживала за друзей и знакомых, которые живут в Баку. За весь народ!

— Что ждете от предстоящей встречи с Баку?

— Я очень счастлива, что смогу приехать в Баку, увидеться со своими одноклассниками и друзьями. Прогуляться с моей лучшей и любимой подругой по бакинским улочкам, увидеть дом, в котором я жила, и снова почувствовать себя 17 — летней бакинской девчонкой, полной надежд и любви. С нетерпением жду встречи, любимый Баку! Хочу всем пожелать мира, любви и доброты!