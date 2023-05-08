В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы.

Как передает # со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент подписал конституционный закон, позволяющий главе государства объявлять досрочные президентские выборы.

Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеёв, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.

Закон был принят законодательной (нижней) палатой, одобрен сенатом в апреле и вступил в действие с момента его опубликования.

«При назначении президентом Республики Узбекистан досрочных выборов президента Республики Узбекистан выборы проводятся в течение двух месяцев в полном соответствии с настоящим кодексом», — говорится в тексте закона.

Ранее избирательного кодекса предусматривал проведение досрочных выборов президента только в случае невозможности исполнения действующим главой Узбекистана своих обязанностей в течение трех месяцев. В этот период президентские полномочия передавались председателю сената Узбекистана.

Отметим, что Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года. В октябре 2021 года Мирзиёев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.