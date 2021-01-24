Мировую политику определяют не только желания и интересы Москвы — энергетические страсти вокруг Каспия

Да, подавляющее большинство специалистов мира по энергоресурсам и энергоносителям думали, даже теперь продолжают думать, что нефтяная эра Каспия осталась позади. По их мнению, в первой половине прошлого века известные «Нефтяные камни», в конце прошлого века же «легенда двух морей» (строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан для транспортировки нефти из месторождений Азери — Чыраг- Гюнешли) стали последними славными страницами нефтяной эпопеи одного из самых уникальных водоемов мира, т.е. Каспия.

Но подписанное на днях соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном по разработке новых месторождений в очередной раз показали, что еще рано окончательно перевернуть страницу каспийской нефтяной эпопеи.

Во-первых, в Каспии еще много спорных нефтяных месторождений не только между Азербайджаном и Туркменистаном, но и между Азербайджаном и Ираном. Во-вторых, Каспий имеет значение не только, как бассейн энергоресурсов, но и с точки зрения транспортировки нефтегазовых ресурсов в страны Центральной Азии.

Весьма примечательно, что соответствующая инфраструктура для транзита энергоресурсов центрально-азиатского региона уже существует – конечно, благодаря стараниям Азербайджана, который построил эффективную транзитную сеть, позволяющую доставлять нефтегазовые ресурсы региона в Европу. Странам Центральной Азии остается только подключить свои ресурсы к этой системе.

Но нефть и газ, вообще, энергетика есть политика. По словам одного известного физика, история человечества есть история способов получения энергии. Мы бы добавили сюда еще следующие слова: вся геополитика также представляет собой науку о достижении контроля над основными энергетическими ресурсами мира.

В этом отношении Каспий стразу стал весьма серьезной политической проблемой. Сама природа этого водоема сыграла на руку представителям геополитики – пришлось потратить годы для определения статуса этого водоема. Только в последние годы наконец-то удалось согласовать не только статус, но и демаркацию Каспия.

Но тонкие геополитические нюансы этим не завершились. Дно Каспия, его месторождения, наконец-то, нашли своих хозяев, но как уже заметили чуть выше, спорные моменты остаются и в этой плоскости, они еще до конца не преодолены.

Страны восточного Каспия продолжают транспортировать свои энергоресурсы по российским транзитным сетям, выход на рынки Европы для них еще недостижимая цель. Дело в том, что Россия мешает прокладке трубопроводов по дну Каспия. Конечно, Кремль тут маскируется не геополитическими аргументами и соображениями – нет, они в основном ссылаются на экологическое состояние Каспия и на тектоническую активность его дна. Хотя сразу можно заметить, что оба фактора важны не только для безопасной транспортировки нефти и газа, но для их добычи также!

Понятно, что истинные мотивы России на самом деле совсем иные. Помнится, что в первые годы крушения советской империи российские политологи определили четыре важных момента с точки зрения безопасности России. Одним из них было противодействие проведению коммуникационных линий, особенно, энергетических и торговых транзитных сетей в обход России.

Но примечательно, что региональную и мировую политику определяют не только интересы и желания Москвы, в этом сложном геополитическом театре есть и другие акторы, в первую очередь, США. В свое время СМИ не раз писали, что, якобы, Вашингтон серьезно и интенсивно работает над проектом транскаспийского трубопровода.

Сейчас трудно сказать, на каком уровне находятся соответствующие планы Вашингтона. Но там не могут пренебрежительно относиться к этой проблеме, т.к. речь фактически идет об энергетическом шелковом пути, и тут у Вашингтона имеется еще один соперник — Пекин. Чтобы контролировать энергетические артерии Китая, США должны получить доступ к энергоресурсам Центральной Азии, в противном случае, страны этого региона могут взять курс на юго-восточное направление, энергетические потребности которого с каждым годом растут и расширяются…