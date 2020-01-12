Миротворцы Путин и Эрдоган переломили ситуацию и в Ливии

Российско-турецкому тандему вновь удалось добиться перелома ситуации в еще одной взрывоопасной ближневосточной стране. Теперь уже в Ливии, которая после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие и идет гражданская война. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА) мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара.

И вот стороны конфликта согласились пойти на перемирие. ЛНА объявила о прекращении огня в западном регионе страны. Перемирие в регионе началось с полуночи воскресенья, 12 января, и по заявлению официального представителя армии генерала Ахмеда аль-Мисмари, режим прекращения огня будет продолжаться до тех пор, пока другая сторона конфликта его не нарушит.

Прекратить военные действия с 12 января и сесть за стол переговоров воюющим друг с другом Ливийской национальной армии (ЛНА), которую поддерживает Россия, и правительству национального согласия (ПНС), поддержку которой оказывает Турция, предложили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи 8 января в Стамбуле, а 11 января Путин и Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули готовность содействовать урегулированию ситуации. И вот уже с сегодняшнего дня в стране объявлено перемирие.

Т.е., в Ливии сложилась ситуация, подобная сирийской, где Россия и Турция тоже поддерживают и даже оказывают военную помощь разным сторонам конфликта, но при этом им удается согласовывать свои позиции, не идти на конфронтацию, избегать противостояния, более того – добиваться перемирия и переговоров между конфликтующими сторонами.

Российский воинский контингент в лице ВЧК Вагнера находится в Ливии довольно давно. В декабре глава Турции сообщил о присутствии наемников ЧВК Вагнера в Ливии, которых связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Путин заявил, что если там и присутствуют граждане России, то они не представляют интересы Москвы и не получают финансирования от государства. Но все же вчера появилась информация, что наемники ЧВК Вагнера были выведены из фронтовой линии в Ливии. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на командующего вооруженными силами при ПНС Насра Аммара. По его словам, наемники покинули фронт после соглашения президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

А Эрдоган объявил о начале отправки войск в Ливию 5 января в рамках одобренного парламентом тремя днями ранее мандата согласно просьбе ПНС Фаиза Сараджа о военной помощи у Турции на фоне наступления армии Хафтара на Триполи. Речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке. Иными словами, в Ливии Турция окажется против сил поддерживаемого Россией Хафтара. Однако это не помешало лидерам России и Турции согласовать свои позиции и выступить с совместным предложением по урегулированию ливийского кризиса.

Россия и Турция уже продемонстрировали в Сирии эффективную координацию своих интересов и действий, что позволило им, используя свое влияние на противоборствующие стороны, сдерживать напряженность и перейти к стадии урегулирования конфликта. Теперь этот опыт сдерживания и в дальнейшем урегулирования конфликта применяется в Ливии. Российский и турецкий лидеры основываются на тех же принципах и механизмах, которых придерживаются в Сирии. Это приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Ливии, начало инклюзивного политического диалога под эгидой ООН и на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности.

Путин и Эрдоган приступили к миротворческой миссии в Ливии, которую уже поддержала немецкий канцлер Ангела Меркель, приехавшая вчера с визитом в Москву. Она даже предложила провести мирную конференцию с участием конфликтующих в Ливии сторон, так называемый Берлинский мирный процесс. Москва и Анкара проведение соответствующего мероприятия под эгидой ООН поддержали. Процесс может стартовать в ближайшие дни. Общенациональная конференция по межливийскому диалогу с участием всех политических сил планировалась еще 14-16 апреля 2019 года в ливийском Гадамесе, однако была перенесена из-за наступления армии Хафтара на Триполи. В декабре спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе выразил надежду, что раунд предварительных встреч все же завершится мирным форумом, в котором примут участие члены Совбеза ООН, а также представители Турции, Италии, ОАЭ, Египта и других стран. Теперь же, похоже, она состоится.

Внешние наблюдатели, как пишет Би-би-си, утверждают, что триполийское правительство поддерживают, кроме Турции, Катар и Италия, Хафтара же — Египет, Объединенные арабские эмираты, Иордания, Франция и Россия. Но убедить приступить к урегулированию конфликта стороны удалось России и Турции. Принятие Турцией решения о направлении военной помощи Сараджу было политическим сигналом армии Хафтара. Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай в среду, вооруженные силы уже готовы выдвинуться, но «если после решения парламента противная сторона решит вести себя иначе и скажет: окей, мы уходим, мы прекращаем наступление, -то зачем же нам надо будет туда отправляться?».

Очевидно, сигнал был оценен по достоинству, мятежный фельдмаршал Хафтар не ожидал альянса Сараджа и Анкары. Не случайно Эрдоган провел наскоро через парламент решение об отправке военной помощи международно признанному ПНС в преддверии визита Путина в Турцию. Таким образом ему удалось ввести в повестку переговоров ливийский вопрос и согласовать с российским президентом начало перемирия. Удастся ли двум президентам замирить Хафтара и Сараджа, покажет время. Но процесс пошел, и гарантами ее успеха выступают имеющие влияние на стороны конфликта Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.