Миротворцы ООН получили ранения при взрыве в Бейруте

Несколько миротворцев Временных сил ООН в Ливане получили ранения в результате мощного взрыва в порту Бейрута, сообщается на официальной странице в Twitter командования миссии, сообщает ТАСС.

«Один из наших кораблей морской оперативной группы был поврежден, в результате чего несколько военно-морских миротворцев получили ранения», — говорится в сообщении командования.

Состояние пострадавших не уточняется.

Руководство временных сил ООН в Ливане также предложила правительству страны свою помощь в связи с экстренной ситуацией.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.