Мир потакает агрессору, усмирять оккупанта придется азербайджанскому солдату

Премьер-министр Армении Никол Пашинян многократно названивавший мировым лидерам, включая российского президента Владимира Путина, и умолявший их посодействовать прекращению наступления азербайджанской армии, после достижения гуманитарного перемирия продолжает игнорировать достигнутые в Москве договоренности.

Как известно, конфликт должен урегулироваться на основе Мадридских принципов, согласно которым Нагорный Карабах признается как составная и неотъемлемая часть Азербайджана. Однако армянская сторона, на словах выступая за урегулирование конфликта на основе существующего переговорного формата, предусматривающего восстановление территориальной целостности Азербайджана, на деле продолжает ратовать за признание «независимости» созданного на оккупированных азербайджанских территориях марионеточного режима.

На днях Пашинян на своей странице в Фейсбук отметил, что мировое сообщество должно признать «право Нагорного Карабаха» на самоопределение. «Если этого не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, личности, организации. Это должно стать всемирным движением, объединяющим таких личностей, народы и организации», — написал он.

Этим заявлением армянская сторона в очередной раз доказала, что не намерена быть приверженной переговорному формату. Здесь стоит отметить, что именно эти действия Армении и привели к военной эскалации в Нагорном Карабахе. К сожалению, продемонстрированная официальным Баку решимость в отстаивании своей позиции по восстановлению территориальной целостности даже военным путем, не вразумила Ереван.

Разглагольствующему о «праве Нагорного Карабаха» Пашиняну в первую очередь стоит прочитать Декларацию независимости Армении. Согласно этому документу Нагорно-карабахский регион Азербайджана включен в состав Армении еще в начале 90-ых. Это и есть документальное подтверждение того, что Армения предъявляет территориальные претензии к Азербайджану.

Согласно международному праву же Нагорный Карабах является составной и неотъемлемой частью Азербайджана. На это указывают и резолюции Совета Безопасности ООН 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), 884 (1933), в которых подтверждается уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Важно также отметить, что в пункте 9 резолюции 853, в преамбуле и в пункте 2 резолюции 884 СБ ООН содержится формулировка «армяне нагорно-карабахского региона Азербайджана», а в преамбуле резолюции 874 содержится формулировка «конфликт в нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики и вокруг него». Тем самым СБ ООН подтверждает принадлежность нагорно-карабахского региона Азербайджану.

После прихода к власти Пашинян из кожи вон лез, чтобы преднамеренно сорвать переговорный процесс. Видимо, внушив самому себе мысль о «непобедимости армянской армии» и «неспособности» ВС Азербайджана восстановить территориальную целостность страны, он наглым образом диктовал условия официальному Баку.

А сейчас, видя заметные успехи ВС Азербайджана, Пашинян заговорил о признании «независимости» созданного на оккупированных азербайджанских территориях марионеточного режима. Но почему-то он призывает это сделать другим странам, а не самой Армении.

Встретившись 12 октября с руководителями аккредитованных в Армении представительств иностранных государств и международных организаций, Пашинян призвал их признать «независимость» Карабаха. Подобная встреча стала жалким зрелищем для Пашиняна, который вновь в открытой форме продемонстрировал миру наглое и циничное игнорирование Арменией принципов международного права.

Выше было отмечено, что международное сообщество признает Нагорно-Карабахский регион составной и неотъемлемой частью Азербайджана. На что надеется Пашинян, созвав иностранных дипломатов и прося их признать «независимость» марионеточного режима? Почему бы ему не попросить ООН сделать это?

Этот глупый шаг армянского премьера говорит о том, что Армения находится на грани отчаяния. Пашинян даже переносит свои страхи на международное сообщество, заявляя о том, что «если не остановить Турцию, то в скором времени турки окажутся у стен Вены».

К сожалению, мы вновь становимся свидетелями двойных стандартов. Никто из мировых лидеров открыто не заявляет, что Азербайджан освобождает свои оккупированные земли. Никто не требует от Армении выполнения соответствующих резолюций ООН. Мир снова молча потакает агрессору, нагло требующему от них признания марионеточного режима. Теперь настал черед азербайджанской армии усмирить агрессора, молящего мир о помощи.