История бывшего СССР была историей малых и больших войн. Наиболее известной, длительной и, пожалуй, величественной из них была Великая Отечественная Война.

Чем больше удаляемся мы от нее, тем больше она становится неопределенной, даже таинственной, по той простой причине, что, во-первых, пути когда –то бывших вместе народов и народностей разошлись, и продолжаются расходиться.

Например, страны бывшего социалистического лагеря с самого начала считали, что они, освободившись от фашистской, попались под советскую, коммунистическую оккупацию. Во-вторых, все большие государства претендуют на лавры победы в Великой Отечественной Войне.

Нет, мы вовсе не будем подробно останавливаться на всех деталях этой войны, они всем известны, и самое главное, со временем вместе того, чтобы стать общепринятыми, они становятся спорными. Поэтому хочется отметить только две детали.

Вторая Мировая стала последней глобальной войной. Это заслуга целых народов и государств. Но каждый раз, когда затрагивается эта проблема, сразу вспоминаются физики, создавшие атомную и ядерную бомбы.

Только после перестройки советские ученые признали, что первая советская атомная бомба была точной копией американской, и это следует считать не только заслугой советских разведчиков, но и американских физиков, которые работали над этой тематикой.

Да, они с самого начала решили, что, если в этом вопросе не будет паритета, это приведет к таким войнам, в результате которых, возможно, будет уничтожена вся планета и все человечество. Передав секреты первой атомной бомбы Советам, некоторые физики вообще угодили в тюрьму, других же долго допрашивали и объявили ненадежными лицами.

Поняв, что секреты первой бомбы известны Советам, американцы начали работать над термоядерной бомбой. Советы также приступили к аналогичным исследованиям, и за короткий срок была создана водородная война. Именно она разочаровала политиков, дипломатов и военных. Те быстро поняли, что в этой войне не будет победителей. Для этого достаточно привести два примера.

Если взять суммарную мощь всех взрываемых веществ во Второй Мировой Войне и умножить ее на десять, получится мощность одной водородной бомбы первого образца. Плюс, теперь считается, что всего четырех водородных бомб хватит, чтобы уничтожить всю планету.

Но даже это не остановило военных. Наиболее консервативные из них до сих пор утверждают, что покойный президент Дж. Кеннеди упустил шансы на возможную третью мировую войну, т.к. США по количеству ядерных боеголовок тогда превосходили СССР.

Но многие отдают дань памяти тогдашним политикам, усилиями которых была предотвращена ядерная война…

Еще одним важным моментом является то, что мир и по сей день живет по правилам Второй Мировой войны. После окончания Второй Мировой Войны была создана ООН, которая заложила основы нового миропорядка, придав в этом процессе особые полномочия странам-победителям. С окончания войны прошло ровно семьдесят пять лет, но в ООН фактически все решают именно страны – победители.

Другим следствием Второй Мировой стала холодная война, которую проиграл Советский Союз. Многие думали, что после падения советского режима будет пересмотрена и структура ООН, которая, как, уже заметили чуть выше, есть результат Второй Мировой Войны.

Но ООН приближается к своему вековому юбилею, и, казалось бы, наступило время перестроить этот политический «атавизм». Но об этом говорят только представители академической политологии. Думается, что именно поэтому, хоть и глобальные войны остановились, локальные все же продолжаются.

Например, руины городов Сирии уж больно напоминают разрушенную послевоенную Варшаву. Мы уж не говорим о некогда оккупированных армянами азербайджанских городах, часть которых получила название «кавказской Хиросимы»!