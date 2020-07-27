Мир по-армянски или Как армяне начали травлю на миллиардера из Карабаха

Сложившаяся в России ситуация из-за армяно-азербайджанских инцидентов вызывает глубокое сожаление. Происходят нападения на лиц азербайджанской и армянской национальности, наносится ущерб их имуществу и объектам. Дело дошло до того, что прогуливавшаяся по Москве группа азербайджанцев заметила, как толпа молодых людей, вышедших из автомобиля с армянскими номерами, избивает одинокого прохожего. Когда азербайджанцы прибежали на помощь прохожему, злоумышленники успели сесть в машину и скрыться. А избитый ими человек оказался армянином из Еревана…

Не обходится этот процесс и без провокаторов. Однако нашелся человек, который призвал всех к голосу разума. Речь идет о российском бизнесмене армянского происхождения Сергее Саркисове.

Следует отметить, что сам Саркисов корнями из Нагорного Карабаха. Как он отметил, его прадед был зарезан «из-за национальной и религиозной ненависти фанатами-отморозками», а деда с его сестрой спасли «люди той же национальности, но хорошие люди, с риском для себя и своей семьи». Сергей и его брат Николай родились и выросли в Москве, здесь у него много друзей-азербайджанцев, дружбой с которыми он очень дорожит.

По его словам, перед друзьями-азербайджанцами ему «очень стыдно» за «вандалов, решивших проявить свое национальное самосознание насилием и разрушением».

В связи с этим Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской интеллигенции и бизнесменам обеих национальностей с просьбой остановить и вразумить вандалов и экстремистов.

«Объясните им, что не в традициях наших народов устраивать разборки в доме, в котором вас приняли, дали возможность жить и работать, учиться вашим детям. Я имею в виду Россию. Не позорьте свои народы, своих предков», — добавил он.

По его словам, семья Саркисовых возместит ущерб, нанесенный собственности азербайджанских бизнесменов во время столкновений армян и азербайджанцев в Москве.

«Для тех, кто забыл, напомню, мужчина — тот, кто, глядя в глаза, дает отпор тем, кто оскорбил его или его семью. Тот, кто защищает свою родину не в гостях, а на земле своих предков», — добавил Саркисов, выразив уверенность, что азербайджанские бизнесмены с ним согласятся и поступят так же.

Однако призыв к благоразумию и благородный порыв Саркисова его соплеменники восприняли в штыки. Так, известный своими антиазербайджанскими заявлениями депутат от фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян на своей Фэйсбук-странице отметил, что «прочитав текст заявления, я был крайне удивлён тем фактом, что данный гражданин намеренно или случайно не указал на тот факт, что инициатором межнациональных столкновений в Москве были азербайджанцы, которые претворяя в жизнь установку официального Баку по переносу арцахско-азербайджанского противостояния на территорию третьих стран, начали массовые нападения на армян по всей территории Москвы, причем все началось с «абрикосовой войны» и закончилось прямым подстрекательством «громить армян» со стороны азербайджанских лидеров мнений в соцсетях и прессе».

Абовян также заявил, что Саркисов тем самым «фактически уровнял азербайджанских провокаторов и погромщиков с жертвами провокаций, создав впечатление, что армяне и азербайджанцы «просто не поделили Карабах» в Москве».

«В любом случае, дело ваше, кому помогать: азербайджанским бизнесменам, которые, насколько я знаю, не понесли ощутимых потерь, или армянам, чьи машины, магазины, рестораны и кафе громили ваши азербайджанские визави. Пусть это останется на вашей совести», — заявил депутат, обращаясь к Саркисову.

В комментариях к посту Абовяна своим мнением поделился сопредседатель Объединения армян России Мушег Саакян (Сюни). Он предложил Саркисову заодно возместить все потери армянских водителей фур и фермеров.

«Я предлагаю господину Саркисову заодно, возместить все потери армянских водителей фур и фермеров (там каждой фуры ФудСити удержал по 75.000 тыс. и более, короче пару миллионов рублей будет), возместить ущерб нанесённый армянским собственникам, оплатить лечение пострадавшим… Ну так как его друзья из азербайджанских миллиардеров вроде бы не сделали подобного заявления…», — заявил Сюни.

Не осталась в стороне от этого и российская журналистка и главный редактор сайта Армянского музея Москвы Валерия Олюнина.

«А нельзя ли попросить армянского миллиардера, который хочет помочь азербайджанцам восстановить бизнес, дать мне с ребятами немножечко на святое поприще армяно-русской дружбы? Или нам у азербайджанцев нужно попросить?», — с иронией написала она.

Под «армяно-русской дружбой» эта особа понимает публикацию очередных статей на сайте Армянского музея Москвы, в которых она широко рекламирует оккупированные территории Азербайджана в качестве «исторической армянской земли».

Из этих фактов отчетливо видна сущность армянских шовинистов, считающих виновных в инцидентах только азербайджанцев. Вдобавок представитель армянской диаспоры Мушег Сюни выдвигает претензии к азербайджанским бизнесменам, отказавшимся принимать армянские абрикосы.

К слову, тот же Сюни в феврале текущего года на своей Фэйсбук-странице опубликовал фотографии с Мюнхенской конференции по безопасности, на которых экс-президент Украины Петр Порошенко обнимается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Кстати для российских экспертов, коллег и в целом общественности. Чтобы было понятно, кто союзник, кто волк в овечьей шкуре», — написал под фотографией он. Вот так армянская диаспора очерняет Азербайджан.

И в этой непростой ситуации Саркисов хочет уладить конфликт и подает личный пример. Но армяне его считают чуть ли не предателем. Возможен ли межнациональный мир в России при наличии подобных провокаторов как Мушег Сюни и Валерия Олюнина? Полагаю, ответ на этот вопрос очевиден.