Мир отказывается от путешествий: отечественный турсектор находится при смерти

Распространение коронавируса поставило под угрозу туристический сектор нашей страны. Туристы из других стран не приезжают, наши граждане никуда не выезжают, разве что по срочным делам. Люди сдают билеты на поезда и самолеты, отзывают брони на номера в отелях.

Директор туристической компании Victory Tour Вюсал Гаджиев заявил «Зеркало», что отечественный турсектор столкнулся с беспрецедентной ситуацией и находится сейчас в глубоком кризисе. Учитывая сложившуюся обстановку невозможно ни принимать, ни отправлять туристов. Фактически работа туристических компаний парализована.

«Учитывая стратегическое значение данного сектора для страны, в данной ситуации для поддержания туристического сектора просто необходима помощь со стороны государства. Развитие въездного туризма в последние годы привлекло в турсектор много молодых людей и в случае, если кризис затянется, туристический сектор рискует потерять эти кадры, что негативно скажется на всей сфере»,– отметил В.Гаджиев.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что летом, если ситуация с короновирусом останется в прошлом, турфирмы и отели взвинтят цены на свои услуги, чтобы компенсировать весенние финансовые потери.

«Возможно, будет объявлено о каких-то скидках, дабы привлечь клиентов, но де-факто предприниматели постараются заработать по максимуму. Перед началом летнего сезона министерство здравоохранения должно проверить санитарное состояние туристических объектов. В обозримом будущем, если граждане и поедут куда-то отдыхать, то в основном в пределах Азербайджана. Пока границы с соседними странами закрыты, а азербайджанцы ездили отдыхать, преимущественно в Грузию и Россию. Да и когда границы откроют, многие не поедут никуда, так как страх заболеть пройдет не сразу», – считает эксперт.

По его словам, на Новруз многие поедут на дачи, дабы провести время на природе и не контактировать с большим количеством людей. Он считает правильным, что временно запретили въезжать в Баку и на Абшерон машинам с региональными номерами. «Чем больше мер предпринимается для предотвращения распространения коронавируса, тем быстрее жизнь вернется в привычную колею», — подчеркнул Н.Агаев.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что сейчас туристический сектор Азербайджана переживает непростые времена. 90% всех резерваций на Новруз были отменены. На мартовские праздники к нам ежегодно приезжает много туристов из Ирана, но не в этом году.

«Можно без преувеличения сказать, что сейчас мир отказывается от туризма. Люди не то, что путешествовать, они из дома лишний раз выходить не хотят, опасаясь заболеть коронавирусом. Никто сейчас не может предсказать, как долго продлится данная ситуация, но в этом году сфере туризма на что-то позитивное рассчитывать не стоит. По прогнозам, вирус отступит в июле-августе, но даже если летом и правда ситуация нормализуется, многие до конца года психологически будут не готовы путешествовать», – говорит он.

Все, что может сделать в таких условиях государство – объявить налоговые каникулы. Сейчас тем, кто работает в сфере туризма, остается только либо переждать плохие времена, если есть на что жить, либо временно найти себе работу в другой сфере. Большинство тех, кто работает в турсфере, скорее всего отправят в неоплачиваемый отпуск.

По словам вице-президента Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдина Исмаилова, складывается ощущение, что мало кого волнует, как будут жить работники турсектора, если останутся без работы на неопределенный срок.

«В сфере туризма задействовано более 20 тысяч человек, им ведь надо на что-то существовать. Не думаю, что у туркомпаний и дорогих отелей нет возможности, чтобы платить зарплату сотрудникам хотя бы какое-то время, ведь они неплохо зарабатывали. Взять хотя бы тот факт, что гостиницы взвинчивали цены в разы в период международных мероприятий», – сказал он.

По словам Дж.Исмаилова, конечно, если такая ситуация затянется, то вопрос выплаты работникам зарплат неизбежно возникнет вновь. Нужно прийти к соглашению в трудовом коллективе, отмечает он. Скорее всего, сотрудникам придется искать временную работу.

«Когда обстановка улучшится, чтобы привлечь массового туриста, туристический сегмент должен снизить цены. Мало кто может позволить себе остаться в отеле, где за ночь придется выложить 80-100 манатов. Большинство обратится за жильем к частникам — тем, кто сдает квартиры и дома», – отметил эксперт.