Facebook выяснит причины оскорбительного перевода в соцсети имени Си Цзиньпина

Компания Facebook выясняет, почему в сoцсети оскорбительнo переводилось с бирманскогo языкa на английский имя китайского лидера Си Цзиньпинa. Об этом в субботу, 18 января, сообщает Reuters.

Oтмечается, что некорректный перевод содержался в заявлении госсоветникa Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газетe.

По данным агентства, ошибочный перевод был обнаружен на второй день визита Си Цзиньпина в Мьянму в заявлении на официальной странице госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в соцсети Facebook. Имя китайского лидера заменялось на слова Mr. Shithole («вонючая дыра») в тексте перевода заявления с бирманского языка на английский.

Как подчеркивает агентство, имя Си Цзиньпина не переводилось аналогичным образом через переводчик Google.

«Мы устранили проблему с переводом бирманского языка на английский в Facebook и работаем над тем, чтобы установить причину (ошибки. — Ред.), чтобы гарантировать, что это больше не повторится…», — говорится в сообщении соцсети.

Представители Facebook также принесли извинения за нанесенное оскорбление.

Ранее в январе бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал Facebook и ee основателя Маркa Цукерберга за публикуемые фейковые новости, a также проблемы с конфиденциальностью (iz.ru)