Искусственный интеллект начнет помечать оскорбительные комментарии, размещаемые в сообществах в социальной сети Facebook. Предполагается, что благодаря программе получится упростить работу администраторов групп, сообщает CNN.

В результате пользователи, отвечающие за модерацию страниц, будут получать уведомления о возможном конфликте среди подписчиков.

Записи с неприемлемой лексикой в группах получат плашки «moderation alert» («оповещение модератора»).

С новым способом маркировки и оповещения станет возможным своевременно принимать необходимые действия для локализации конфликта в сети. Однако новые ограничения нельзя будет применить к таким темам, как вакцинация, политика, а также культурные различия.

Программный инструмент, как считают в Facebook, пригодится 70 миллионам пользователей, управляющим страницами.

После того, как администратор узнает о конфликте, он сможет замедлить дискуссию.