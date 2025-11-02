Руководитель американского военного ведомства Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты и Китай создадут новые каналы связи между вооруженными силами двух стран «для урегулирования конфликтов и деэскалации любых возникающих проблем». В сообщении в соцсети X он отметил, что договоренности были достигнуты по итогам переговоров с министром национальной обороны Китая Донг Цзюнем. По словам Хегсета, стороны сошлись во мнении, что мир, стабильность и конструктивные отношения являются «наилучшим путем для наших двух великих и сильных стран». Он подчеркнул, что Вашингтон намерен поддерживать мир, опираясь на «силу, взаимное уважение и позитивные отношения».

Переговоры министров обороны США и Китая состоялись 31 октября в Куала-Лумпуре. Перед этим, 30 октября, в южнокорейском Пусане прошла встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По завершении переговоров американский лидер заявил в соцсети Truth Social, что саммит «приведет к вечному миру». «Моя встреча на уровне G2 с председателем КНР Си Цзиньпином была замечательной для обеих наших стран. Она приведет к вечному миру и успеху. Пусть Бог благословит как Китай, так и США», — написал Трамп.

Термин G2, который использовал президент Соединенных Штатов, был предложен американскими экономистами еще в 2005 году. Он обозначает формат потенциального стратегического партнерства между двумя крупнейшими экономиками мира — США и КНР.

Согласно заявлению китайского правительства по итогам переговоров лидеров двух государств, у Пекина и Вашингтона существуют «хорошие перспективы для сотрудничества». Трамп, в свою очередь, оценил встречу «на 12 из 10» и указал, что планирует посетить Китай в апреле следующего года, а Си Цзиньпин может совершить ответный визит в США.

Помимо вопросов двусторонних отношений, лидеры США и Китая обсудили войну в Украине. Трамп заявил, что Си Цзиньпин «поможет нам в этом вопросе», отметив, что стороны «долго говорили об Украине» и намерены работать совместно, чтобы «что-то сделать» для прекращения кровопролития. (moscowtimes.ru)