Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поставил ультиматум врачам клиники «Вивамед», в которой он в настоящее время проходит лечение. Об этом заявил директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе, сообщает Sputnik Грузия.

Саакашвили требует перевода в реанимацию, и только в этом случае он обещает согласиться на внутривенное питание.

При этом, по словам, Чхаидзе, экс-президенту Грузии ничего не мешает самостоятельно принимать пищу, его физиологические параметры в норме.

Ранее гендиректор клиники «Вивамед» Нино Надирадзе сообщила, что медики пока не планируют переводить его в реанимационное отделение.

28 января директор клиники «Вивамед» профессор Зураб Чхаидзе заявил, что отказ бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от лечения может привести к его смерти. По его словам, Саакашвили уменьшил прием пищи в последние дни, его вес составил 69 килограммов. Медик подчеркнул, что если ничего не изменится, политик продолжит терять вес.