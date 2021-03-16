Минздрав Палестины предупредил об опасности новой волны эпидемии коронавируса в стране

Палестина стоит на пороге новой волны эпидемии COVID-19 из-за стремительного распространения инфекции. С таким предупреждением выступила министр здравоохранения автономии Мэй Кайле на сессии Исполнительного совета министров здравоохранения арабских стран, передает ТАСС.

«Нынешняя эпидемиологическая ситуация очень опасна из-за стремительного распространения заболевания беспрецедентными темпами с начала пандемии, — сообщила она. — Общее количество подтвержденных случаев на данный момент превысило 235 тыс., количество смертельных исходов приближается к 2 500, что составляет 1,1%». По ее словам, во всех провинциях зафиксировано резкое увеличение числа инфицированных, в том числе новыми штаммами вируса, и в первую очередь британским. Кроме того, отметила министр, резко возросло число тяжелых больных, нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции легких.

При этом Кайле сообщила, что до сих пор, несмотря на договоренность со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о предоставлении 37 тыс. доз вакцины в феврале и 250 тыс. доз в марте через международный механизм COVAX, Палестина ничего не получила. «В соответствии с рекомендациями ВОЗ мы должны охватить вакцинацией 60% населения, чтобы иметь возможность постепенно возвращаться к полноценной экономической жизни, — добавила она. — В этом контексте позвольте мне поблагодарить правительства России и Китая за их помощь в обеспечении нас некоторым количеством вакцин, что позволило нам охватить прививками работников здравоохранения».