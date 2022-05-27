«Закон о трансплантации органов и тканей» был подготовлен в комитете по здравоохранению парламента.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Председатель комитета отметил, что Кабинет министров подготовил распоряжение в связи с этим законом:

«Принятый закон уже начинает реализовываться. Министерство здравоохранения разработало широкий план мероприятий. Осуществляются мероприятия, связанные с подготовкой донорского банка, специалистов в этой области. После применения этого закона проблемы в этой сфере в нашей стране будут решены».