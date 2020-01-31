Минздрав Азербайджана о состоянии китайского студента, предположительно инфицированного коронавирусом

Обучающийся в одном из бакинских университетов китайский студент с 12 по 19 января находился в Китае, сообщает Минздрав.

«27 января он обратился с жалобой на недомогание в Клинический медцентр: «Ему была незамедлительно оказана помощь. Взятые анализы были направлены в лабораторию, и ответы негативны. Главврач Центра Адалят Дадашев сказал, что состояние больного хорошее, в ближайшие дни он будет выписан домой», — сообщили в министерстве.

Напомним, что в первый Клиническтй медцентр были помещены три человека, подозреваемые в заражении коронавирусом. Один из них азербайджанец, обучающийся в Китае, один гражданин Китая, обучающийся на факультете американоведения в БГУ и последний – находящийся в Баку гражданин Азербайджана, проживающий в Краснодарской области.(trend)

| 2020-01-31T20:28:48+00:00 31 января 2020, 22:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss