Минюст России внес в реестр иностранных агентов издание The Bell, журналиста телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Михаила Фишмана и игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Это следует из реестра министерства.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что на сегодняшний день в реестре иностранных агентов насчитывается 325 субъектов.

1 декабря Минюст России опубликовал объединенный реестр иностранных агентов, в который были включены физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации. (gazeta.ru)