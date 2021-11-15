Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) призвали все заинтересованные стороны к деэскалации напряженной ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в их совместном заявлении.

«Сопредседатели [Минской группы ОБСЕ] с глубокой озабоченностью наблюдают за недавними инцидентами в регионе, в т. ч. [произошедшими] вдоль границы между Арменией и Азербайджаном. Сопредседатели призывают все стороны принять конкретные меры для немедленной деэскалации ситуации», — отметили они. (ТАСС)