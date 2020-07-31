Минск направил Москве ноту

МИД Беларуси направил российской стороне ноту по поводу ситуации на границе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

По его словам, нота содержит просьбу уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы.

Ранее сообщалось, что на трассе М1 (Е30) образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей на границе РФ и Беларуси. По данным портала, в пограничном управлении ФСБ РФ по Смоленской области подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при пересечении границы в обе стороны.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики частной военной компании «Вагнер», которые планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Беларусь в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.