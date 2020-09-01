Минобразования в течение 10 дней представит в Кабмин временные правила организации учебного процесса

В нынешней ситуации Министерство образования уделяет особое внимание санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и с самого начала процесса принимает серьезные меры по максимально эффективной организации образования.

Как сообщает АПА, об этом сказал советник министра образования Эльнур Насибов, выступая на международном онлайн-форуме «Новые вызовы в образовании».

По его словам, министерство предложило дифференцированный подход с учетом площади школ, плотности учащихся, эпидемиологической ситуации на территории страны. Постановлением Кабинета министров № 312 от 29 августа 2020 года был установлен «График деятельности учебных заведений в период особого карантинного режима».

Советник министра отметил, что дошкольное образование планируется начать с 15 сентября, в общеобразовательных учреждениях – сначала начальное, а затем среднее и полное среднее образование: «Министерство образования работает над временными правилами организации учебно-воспитательного процесса обучения в образовательных учреждениях и в течение 10 дней представит эти правила Кабинету Министров. В то же время, принятие решений в соответствии с меняющейся ситуацией будет постоянно находиться в центре внимания министерства».