Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев анонсировал ряд нововведений в новом учебном году.

Как сообщает Report, министр заявил журналистам, что в новом учебном году больше внимания будет уделено оснащению и правильному использованию ИКТ-оборудования в ряде школ.

По его словам, в некоторых школах уже ведется работа в этом направлении.

Министр добавил, что в новом учебном году планируется перевести процесс оценивания знаний школьников в электронный формат, расширение связей семьи и школы и увеличение количества электронных журналов.

«Создание инновационных школ в новом учебном году является одной из главных целей», — Эмин Амруллаев.

Министр также коснулся вопроса единой школьной формы. Решение о переходе на единую школьную форму принимается образовательным учреждением исходя из Положения о школьной форме.

По его словам, основной целью Положения является создание возможностей для выбора при принятии решения: «Думаю, что переход на единую школьную форму будет постепенным. Конечно, мы учитываем социальное положение населения».