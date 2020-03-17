Минобразования опровергло информацию о приостановке учебы до 31 мая

Минобразования Азербайджана прокомментировало распространенную информацию о приостановке учебного процесса в общеобразовательных заведениях страны.

Это безосновательная и ложная информация, сказал во вторник Trend заведующий сектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов.

Валехов посоветовал доверять только заявлениям официальных источников, и не придавать значения недостоверной информации: «В случае новой информации об изменениях в учебном процессе общественность будет официально проинформирована об этом».

Отметим, что в соцсетях с использованием логотипа минобразования распространилась ложная информация о том, что каникулы в общеобразовательных учреждениях будут продолжены до 31 мая, что отменены все академические задолженности студентов и они освобождены от экзаменов.