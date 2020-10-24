Минобразования: Азербайджанские школьники стали жертвами армянской агрессии

С сегодняшнего утра ВС Армении подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелам Гёранбойский и Тертерский районы, сообщает пресс-служба Министерства образования.

В результате попадания ракеты в село Кебирли Тертерского района погиб Исмаилзаде Орхан Рахбар оглу (2004). Ракета попала во двор дома, где жил Орхан. Он был учащимся 10-го класса средней школы села Хорузлу.

Также сегодня в больнице скончался Маяков Артур Владимирович, который был ранен в результате ракеты, выпущенной по Гяндже 17 октября со стороны Армении. Артур учился в 7-м классе средней школы № 29 им. К.Д. Ушинского.

Отметим, что в результате армянской провокации погибло 8 и ранены 16 школьников, почти 40 школам нанесен серьезный ущерб.