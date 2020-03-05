Минобразования Азербайджана о возможности продления учебного года

Продление учебного года в Азербайджане не планируется. Готовятся рекомендации для компенсации пропущенных уроков (четыре дня — в школах с пятидневной учебной неделей и пять дней — в школах с шестидневной учебной неделей). Компенсация будет осуществлена за счет объединения близких тем по предметам с пересмотром календарно-тематических планов, оптимизации материала и интенсивного обучения, заявили в Министерстве образования.

В ведомстве отметили, что 3-9 марта, в период проведения дезинфекции в образовательных заведениях, педагоги не обязаны находиться в школах.

«В учебных заведениях может находиться только технический персонал, привлекаемый к медико-профилактическим и дезинфекционным работам», — сказали в ведомстве.

В министерстве также заявили, что выходные (20-24 марта) в связи с Новруз байрамы касаются всех учебных заведений.

«Мы подготовили рекомендации для родителей. Они доведены до сведения педагогических коллективов и родителей посредством местных органов управления образованием, а также социальных медиа», — сообщили в ведомстве.

| 2020-03-05T12:10:03+00:00 5 марта 2020, 12:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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