В результате ракетного удара Армении по Гяндже разрушен ряд жилых зданий, есть раненые, под завалами остаются люди — ОБНОВЛЕНО/ФОТО

Вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли ракетному обстрелу город Гянджа.
По сообщению местного бюро АПА, в результате обстрела разрушен ряд жилых зданий. Несколько человек получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы.
Предполагается, что под завалами все еще остаются люди.
В настоящее время продолжаются спасательные работы.
***01:30
Вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли ракетному удару город Гянджа, а также Мингячевир.
Как передает АПА, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Отметим, что это уже 5-й ракетный удар по Гяндже с начала боевых действий.
Как сообщает Trt-haber с места событий в Гяндже, спасатели расчищают завалы, ведется оценка повреждений и числа пострадавших.