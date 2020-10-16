В результате ракетного удара Армении по Гяндже разрушен ряд жилых зданий, есть раненые, под завалами остаются люди — ОБНОВЛЕНО/ФОТО

Вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли ракетному обстрелу город Гянджа.

По сообщению местного бюро АПА, в результате обстрела разрушен ряд жилых зданий. Несколько человек получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы.

Предполагается, что под завалами все еще остаются люди.

В настоящее время продолжаются спасательные работы.

***01:30

Вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли ракетному удару город Гянджа, а также Мингячевир.

Как передает АПА, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что это уже 5-й ракетный удар по Гяндже с начала боевых действий.

Как сообщает Trt-haber с места событий в Гяндже, спасатели расчищают завалы, ведется оценка повреждений и числа пострадавших.