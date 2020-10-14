Минобороны: Выведен из строя еще один оперативно-тактический баллистический ракетный комплекс армянских ВС

14 октября в 08:36 часов в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана был зафиксирован находящийся в стартовой позиции очередной оперативно-тактический баллистический ракетный комплекс ВС Армении.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города с целью нанесения ущерба гражданской инфраструктуре.

В целях обеспечения безопасности гражданских лиц ракеты, находящиеся в стартовом состоянии, были выведены из строя точным поражением.

Ранее в 01:00 точным ударом были уничтожены оперативно-тактические ракетные комплексы, приведенные в стартовое состояние по указанному направлению.

В пунктах, где ракеты были выведены из строя, не было никакой гражданской инфраструктуры и объектов.