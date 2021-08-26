Вооруженные силы Армении обстреляли позиции Азербайджанской Армии.
Как сообщили в Министерстве обороны, 26 августа с 02:25 до 03:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Загалы Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.
Ответным огнем противник был подавлен.
Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.