Российские военные сообщили, что применили высокоточные крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс» для уничтожения объектов украинской армии в Житомирской области и в районе города Николаев.

Об этом передает «Интерфакс».

«Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области», — заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как рассказал Конашенков, «высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины».