Минобороны РФ рассказало о контроле миротворцев за безопасностью в Карабахе

Российские миротворцы продолжают обеспечивать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и безопасность движения по Лачинскому коридору. Об этом 19 ноября сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащие на наблюдательных постах досматривают весь автотранспорт на предмет наличия оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, подразделения военной полиции осуществляют патрулирование на участке дороги через Лачинский коридор до Ханкенди, информирует пресс-служба оборонного ведомства.

Мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворцами на 23 наблюдательных постах.