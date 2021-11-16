Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия провела успешные испытания системы, которая сбила старый спутник, сообщает «Интерфакс».

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник», — сказал глава оборонного ведомства.

По его словам, образовавшиеся фрагменты не представляют угрозы для космической деятельности.

Министерство обороны России подтвердило сообщение США об испытании противоспутниковой ракеты российскими военными. 15 ноября «успешно проведено испытание, в результате которого поражен несуществующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года, заявило министерство во вторник, 16 ноября.

В заявлении подчеркивается, что образовавшиеся фрагменты «не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности». Они внесены в каталог российской системы контроля космического пространства и будут сопровождаться до прекращения их существования, указало Минобороны.