Минобороны Польши сообщило о начале переброски в страну войск США

Вооруженные силы США начали переброску войск в Польшу для проведения учений. Об этом сообщило в четверг министерство национальной обороны республики.

«Начался процесс переброски американских войск в Польшу в рамках учений Emergency Deployment Readiness Exercise («Готовность к экстренному развертыванию»), — информировало ведомство в Twitter. — Первые подразделения уже прибывают на полигон в Дравске-Поморском».

Как сообщило министерство, в период с 14 июля до 23 августа в страну перебросят американский бронетанковый батальон. Цель маневров — проверка готовности военных США к быстрому реагированию и развертыванию своих сил в любом районе мира.

С американской стороны в учениях примут участие 500 военнослужащих. Руководство маневрами будет осуществлять дивизионное командование ВС США в Познани. «В связи с эпидемической ситуацией будут применяться все необходимые меры предосторожности, обеспечивающие защиту солдат и местных жителей от COVID-19», — заверили в Минобороны Польши.