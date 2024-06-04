НАТО прорабатывает планы переброски войск США к границам России на случай возможного нападения РФ на одну из стран альянса. Как пишет британская газета The Daily Telegraph, создается несколько сухопутных коридоров, которые при необходимости заменят основной, предполагающий высадку американских военных в порту Роттердама и их переброску в Польшу через территорию Нидерландов и Германии по железным дорогам.

«Наблюдая за военными действиями России в Украине и оценивая их, мы отмечали, что Россия наносит удары по украинским логистическим базам, — заявил изданию глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенант Александер Зольфранк, поясняя необходимость наличия нескольких хорошо проработанных альтернативных маршрутов переброски техники и войск через территорию Европы. По его словам, крупные логистические базы в связи с этим кажутся НАТО несостоятельными, так как в случае гипотетического конфликта могут быть атакованы.

Зольфранк также отметил, что имеющихся у альянса систем ПВО «всегда будет недостаточно» для защиты всех ключевых логистических узлов и других важных и уязвимых целей на территории Европы.

The Daily Telegraph указывает, что, помимо логистического коридора Нидерланды — Германия — Польша, альянс занимается подготовкой как минимум четырех других: Италия — Словения — Хорватия — Венгрия, Греция — Болгария — Румыния, Турция — Болгария — Румыния и Норвегия — Швеция — Финляндия. Это должно обеспечить альянсу определенную гибкость в случае гипотетических российских ударов по североевропейским портам. По данным газеты, созданное в 2018 году командование JSEC решало эту задачу последние пять лет, параллельно стараясь создать систему скоростной переброски грузов и войск по территории Евросоюза без задержек на границах и необходимости получать специальные разрешения отдельных членов сообщества. В конце 2023 года в интервью агентству Reuters Зольфранк признал, что «военный Шенген» по-прежнему не функционирует так, как это было задумано, хотя на финансирование необходимых проектов потрачено €660 млн. (ТАСС)