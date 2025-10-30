Еврокомиссия (ЕК) совместно с правительствами стран Евросоюза и НАТО работает над координацией механизма, который позволит оперативно перемещать тяжелую технику по территории Европы в случае военного конфликта. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, инициатива предполагает создание общего пула транспортных средств — грузовиков, железнодорожных платформ и паромов, которыми смогут пользоваться государства ЕС для переброски войск и вооружений. В следующем месяце Еврокомиссия намерена представить предложения по улучшению транспортной инфраструктуры и упрощению таможенных процедур блока, пишет издание.

Как утверждают источники, ЕК также изучает возможность создания в ЕС собственного парка грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов, но это будет сложнее, учитывая ограниченный бюджет ЕС. Собеседники FT отмечают, что в целом проект находится на ранней стадии и может претерпеть изменения.