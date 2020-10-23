Минобороны опровергло сообщения армянской стороны об уничтожении крупного подразделения азербайджанских спецназовцев

Распространяемая армянской стороной информация о якобы уничтожении крупного подразделения азербайджанских спецназовцев, является продуктом ночных кошмаров представителей Министерства обороны этой страны.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Распространяемая противником дезинформация меняется пропорционально ударам, наносимым им в ходе боев.

Наши войска, нанося тяжелые удары по врагу во всех направлениях фронта, разгромили его линию обороны. Сегодня на Ходжавендском и Физулинском направлениях фронта также были уничтожены отряды добровольцев и боевая техника Вооруженных сил Армении.

В связи с этим будут представлены видео-доказательства.